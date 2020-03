Zingaretti contagiato dal Coronavirus. Sta comunque bene e continua il lavoro da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha reso noto lo stesso Governatore attraverso Facebook precisando di "star bene" e di essere in isolamento domiciliare da dove continua a lavorare."I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19 - ha detto ancora - ma comunque sto bene., combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici e combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindil primo a commentare è statofa gli auguri al segretario del Pd: "In bocca al lupo a Nicola Zingaretti!". Escrive su Twitter: "Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al "Covid 19" Coronavirus. E: "Prima di tutto la salute.. Intanto, a scopo precauzionale lo staff del segretario Pd e gli esponenti del partito che sono stati a contatto con il leader in questi giorni, si stanno sottoponendo ai controlli del caso, a partire dai tamponi specifici.