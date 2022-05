Zignago Vetro, upgrade di Equita a Buy. Atteso recupero di marginalità

Lunedì 2 Maggio 2022, 13:00







(Teleborsa) - Equita ha incrementato a "Buy" il giudizio su Zignago Vetro, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan. Il target price è fissato a 14,4 euro per azione. La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2022, che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 147,3 milioni di euro, rispetto a 110,2 milioni nel corrispondente periodo dell'anno precedente (+ 33,6%). Gli analisti parlano di un primo trimestre "migliore delle attese" e sull'upgrade pesano "la forte execution, l'atteso

miglioramento del momentum e il profilo difensivo".



In particolare, i prossimi trimestri "sono attesi mostrare un miglioramento dell'earning momentum grazie al graduale recupero di marginalità (più favorevole differenziale prezzo/costi)". A seguito dell'upgrade a Buy, Zignago Vetro entra anche nel portafoglio small cap di Equita.



Intanto, spicca il volo Zignago Vetro, che si attesta a 11,96 euro per azione, con un aumento del 2,40%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,15 e successiva a quota 12,57. Supporto a 11,73.