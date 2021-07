Zignago Vetro, l'utile netto raddoppia a 28,7 milioni di euro nel primo semestre

Giovedì 29 Luglio 2021, 16:30

(Teleborsa) - Zignago Vetro, società produttrice di contenitori in vetro e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha registrato ricavi pari a 233 milioni di euro (+ 18,6% rispetto a 196,4 milioni dei primi sei mesi del 2020), di cui il 30,4% fuori del territorio italiano. L'EBITDA si è assestato a 61,9 milioni di euro, in crescita del 26,7% rispetto a 48,9 milioni del primo semestre 2020), mentre l'utile netto del gruppo è stato di 28,7 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 14 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso.

La generazione di cassa, prima degli investimenti, è pari a 48,6 milioni di euro (43,4 milioni nel primo semestre 2020). L'indebitamento finanziario netto è di 274 milioni di euro (266,8 milioni al 30 giugno 2020). La liquidità del gruppo è pari a 68,5 milioni di euro al 30 giugno 2021, rispetto a 51,5 milioni a fine 2020 e a 54,4 milioni al 30 giugno 2020.

In riferimento al resto dell'esercizio, Zignago Vetro ha detto che "è prevedibile che il buon andamento del primo semestre possa continuare anche nei prossimi trimestri" e che "ritiene di essere in grado di affrontare gli effetti di eventuali nuove restrizioni connesse alla non ancora risolta situazione della pandemia da Covid-19".