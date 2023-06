Zes Campania, fabbrica aperta a soli 10 mesi dall'autorizzazione: investimento di 30 milioni

Ad appena 10 mesi dal via libera amministrativo a costruire i capannoni, è stato aperto ieri ad Acerra, in provincia di Napoli, il nuovo stabilimento della Sbe Varvit del gruppo Vescovini. L'impianto, da 30 milioni di euro di investimento, è specializzato nella produzione di giunti meccanici di fissaggio, di fondamentale importanza per molti settori industriali, ed è stato avviato con 63 assunzioni iniziali di cui una quarantina coperte con giovani periti industriali della zona.

La Sbe Varvit ha usufruito delle agevolazioni della Zes (Zona economica speciale) della Campania guidata dal commissario Giosy Romano. Oltre a notevoli vantaggi fiscali, la Zes consente al commissario di aprire la strada alla costruzione o all'ampliamento di una fabbrica con una Autorizzazione Unica rilasciata in tempi brevissimi.

«Quella della Sbe è stata una delle prime Autorizzazioni Uniche rilasciate in Campania - ha commentato Giosy Romano - segno tangibile che quando c'è una velocità nel rilascio delle Autorizzazioni, c'è anche una velocità nell'esecuzione delle opere successive».