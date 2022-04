Zegna, crescita ricavi a doppia cifra nel 2021. Guidance confermata

Giovedì 7 Aprile 2022, 13:00







(Teleborsa) - Zegna, in precedenza nota come Ermenegildo Zegna, chiude il 2021 con un Ebit adjusted di 149 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi dell'11,5%, oltre la guidance di "circa il 10%" fornita lo scorso febbraio.



La perdita diluita per azione è pari a 0,67 euro mentre l'utile adjusted diluito per azione è di 0,33 euro. Le rettifiche sulla perdita dell'esercizio di 128 milioni che portano ad un utile rettificato di 75 milioni riguardano oneri netti per 203 milioni, principalmente rettifiche contabili non-cash, di cui 205 milioni relativi alla Business Combination di dicembre 2021.



I ricavi sono in crescita del 27% anno su anno, per un totale di circa 1,29 miliardi di euro.



L'outlook per il 2022 è confermato con una crescita dei ricavi "in the low-teens" ed un ulteriore miglioramento dell'Ebit adjusted che ha già superato la guidance.