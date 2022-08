Zegna aumenta guidance dopo primo semestre con ricavi a +21%

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registratoper 729 milioni di euro nel, in crescita del 21% su base annua. Nel secondo trimestre del 2022, le vendite sono aumentate del 16% su base annua a 351,4 milioni di euro. La performance complessiva del Gruppo è stata trainata dalla continua forza del, i cui ricavi sono aumentati del 19% su base annua a 553 milioni di euro.continua a contribuire alla crescita complessiva, con ricavi in crescita del 30% su base annua per il periodo, raggiungendo 185,8 milioni di euro.I ricavi sono aumentati in modo significativo in tutte le principali aree geografiche, ad eccezione della, dove i ricavi sono stati pari a 247,2 milioni di euro nella prima metà del 2022, in calo del 14% su base annua.L'del periodo è stato di 82,7 milioni di euro, con undell'11,3% (+20 pb a/a). L'del gruppo per il primo semestre 2022 è stato di 21 milioni di euro, in calo del 35% su base annua. Il miglioramento del risultato operativo è stato compensato dall'incremento di 28 milioni di euro del valore della passività per opzioni put sulla partecipazione del 10% di Thom Browne che il gruppo non possiede.Siccome il gruppo italiano ha assistito a una continua performance positiva a luglio e agosto, oltre che un forte successo della campagna di vendita SS23,ha deciso di. Ora prevede una crescita dei ricavi a un tasso mid-teens (la precedente stima era low-teens) e un solido miglioramento (la precedente indicazione era "un miglioramento") nell'EBIT rettificato, con un margine EBIT rettificato nell'intervallo dello scorso anno, considerando l'incremento del marketing e dei costi."Sebbene la nostra performance attuale sia solida, compreso un sano rimbalzo nella regione della Grande Cina, le- ha commentato il CEO Ermenegildo "Gildo" Zegna - Attraverso flessibilità e disciplina, sono fiducioso che rimarremo sulla buona strada, mentre eseguiamo la nostra strategia per raggiungere la nostra nuova guidance per il 2022 e per raggiungere gli obiettivi a medio termine stabiliti durante il nostro Capital Markets Day dello scorso 17 maggio".