Zaptec passa al main market della borsa di Oslo

(Teleborsa) -si è traferita(che fa parte del gruppo Euronext). Si tratta del 14esimo trasferimento quest'anno e il 32esimo dall'inizio del 2020 tra i mercati di Oslo Bors. "Ciò dimostra che il mercato in crescita sta raggiungendo l'obiettivo prefissato, fornendo alle società in crescita l'accesso al capitale per un ulteriore sviluppo e aiutandole a progredire verso una quotazione sul mercato principale", sottolinea una nota del principale mercato finanziario e borsa valori dell'Europa.Zaptec è un'azienda tecnologica norvegese che nel corso di pochi anni è diventata. L'azienda è leader di mercato in Norvegia, sviluppando sistemi di ricarica per veicoli elettrici per case plurifamiliari e unifamiliari ed edifici per uffici.All'apertura, il prezzo dell'azione è stato fissato a 21,67 NOK per azione, sulla base del prezzo di chiusura di Euronext Growth Oslo il 21 dicembre 2022. Ciò corrisponde a unadi mercato stimata di 1,6 miliardi di NOK (circa 154 milioni di euro)."Dopo la sua, Zaptec ha continuato a investire nel suo core business, ovvero caricatori di veicoli elettrici intelligenti di alta qualità sviluppati per essere l'alternativa più sicura sul mercato - ha commentato il CEO Peter Bardenfleth-Hansen - La quotazione odierna sul mercato principale di Oslo Bors supporta la nostra strategia e fornisce, dimostrando al contempo che prendiamo sul serio il nostro sviluppo di una tecnologia di ricarica avanzata per una flotta di veicoli elettrici globale e in espansione.Zapteclanciato da Euronext nel giugno 2022 con il supporto di una solida rete di partner. L'iniziativa Euronext Tech Leaders comprende una serie di servizi, tra cui la creazione di un segmento che raccoglie più di cento società europee quotate sui mercati Euronext, un indice composto dai titoli di questo segmento, una gamma di servizi per la visibilità e la promozione di aziende Euronext Tech Leaders a investitori internazionali, migliori condizioni commerciali, creazione di una community di Tech Leaders.