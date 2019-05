Zanetti, trimestrale chiude con fatturato in aumento

Ultimo aggiornamento: 19:03

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group ha approvato, in data odierna, il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019.La società quotata alla Borsa di Milano, operante a livello internazionale nella produzione e vendita di caffè tostato, ha reso noti, in aumento del 3,1% rispetto a 211,2 milioni del primo trimestre 2018.Ilè stato pari anei primi tre mesi del 2019, evidenziando anch'esso un incremento di 3,8 milioni e una crescita del 4,1% rispetto al periodo di confronto. La variazione positiva del dato è riconducibile all'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio e al miglioramento del Gross Profit derivante dalla vendita di caffè tostato e altri prodotti, che hanno visto uno sviluppo dell'1,7% in questo trimestre.(EBITDA) si è attestato adi euro, in aumento rispetto ai 15,2 milioni precedenti, mentreè stato pari a, leggermente in calo se confrontato con i 6,4 milioni del primo trimestre 2018. L', anch'esso in leggera contrazione rispetto ai 2,8 milioni ottenuti nello stesso periodo dell'anno scorso. Infine,prima dell'applicazione del principio IFRS 16, a toccato iin crescita se confrontato con i 174,7 milioni del 31 dicembre 2018.Presidente e AD del Gruppo ha commentato il risultato affermando che "il primo trimestre del 2019 si è chiuso con ungrazie a volumi in crescita in quasi tutte le aree geografiche e con un progressivo miglioramento del mix di prodotti che ci ha consentito di riportare un margine lordo in crescita del 4% rispetto al primo trimestre 2018. Inoltre nel corso del trimestreche ci aprirà nuove opportunità di crescita in APAC eche ci consentirà di raddoppiare, nel corso del 2019, la capacità produttiva dello stabilimento esistente per soddisfare la crescente domanda a livello europeo".