Zalando, aumentano gli ordini: nel 2019 più di 4 milioni di clienti attivi

Zalando continua a crescere. Nel 2019 la società di e-commerce con sede a Berlino ha raggiunto quota 145 milioni di ordini, con oltre 4 miliardi di visite sul sito e ulteriori 4,6 milioni di clienti attivi. Un numero record di 31 milioni di clienti (2018: 26,4 milioni) hanno effettuato ordini su Zalando nell'ultimo anno, avvicinando l'azienda all'obiettivo di diventare lo Starting Point for Fashion in Europa.Per l'intero anno, la piattaforma europea online ha registrato un incremento del Gross Merchandise Volume (Gmv) del 23,6% a 8,2 miliardi (2018: 6,6 miliardi di Euro) e dei ricavi del 20,3% a 6,5 miliardi (2018: 5,4 miliardi Euro) e ha registrato un ebit rettificato di 224,9 milioni (2018: 173,4 milioni). La crescita ha subito uno slancio nel quarto trimestre con il Gmv in crescita del 24,3% a 2,5 miliardi e i ricavi in crescita del 19,5% a 2,0 miliardi con un ebit rettificato di 110,4 milioni, anche grazie ai risultati da record ottenuti durante la Cyber Week.«Il 2019 è stato per noi un anno di grande successo. Abbiamo raggiunto risultati finanziari solidi in ogni singolo trimestre», afferma David Schröder, il dirretore finanziario di Zalando. «Con il raggiungimento di questi risultati, abbiamo compiuto notevoli progressi nella nostra agenda strategica». Zalando annuncerà, inoltre, l'espansione della categoria Premium e il lancio della nuova categoria «Pre-Owned».