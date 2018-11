Zalando paga in Borsa la delusione per i conti

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare per Zalando, che sulla borsa di Francoforte esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,37%. A penalizzare il titolo dell'e-tailer berlinese sono i conti del 3° trimestre, che evidenziano una riduzione dei margini a causa della crescita più lenta dei ricavi (+11,7%). Risultati così poco soddisfacenti non si vedevano dalla sua fondazione, dieci anni fa.



"Chiaramente non siamo soddisfatti dei nostri risultati finanziari nel terzo trimestre - ha commentato il co-ceo Rubin Ritter - ma ci stiamo focalizzando nel costruire un ecosistema per la moda europea, con l'obiettivo di raddoppiare il business a 10 miliardi nel gross merchadise volume".



Confermate le previsioni per il 2018.









