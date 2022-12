Yolo Group, Alessia Truini lascia il CdA

Martedì 6 Dicembre 2022, 18:00







(Teleborsa) - Yolo Group, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che Alessia Truini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione con effetto immediato per motivi riconducibili al suo percorso professionale. Truini non detiene azioni della società.



Il CdA procederà quanto prima alla nomina per cooptazione di un nuovo amministratore, si legge in una nota.











(Foto: Photo by Benjamin Child on Unsplash)