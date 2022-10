Yolo, De Cobelli: insurtech è in fermento, aumentano accordi tra incumbent e startup

(Teleborsa) - "Il primo semestre è andato in linea con le previsioni, quindinonostante le condizioni del mercato complessivo non siano state completamente favorevoli. Siamo quindi molto soddisfatti di quanto fatto, che è in linea con quanto avevamo raccontato durante il percorso di IPO. La cosa importante non è tanto il valore dei ricavi in termini assoluti, ancora di dimensioni ridotte, ma è ilrispetto agli anni precedenti, che". Lo ha detto a Teleborsadi Yolo Group, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Questi mesi stanno confermando ancora una volta i trend.- quindi banche, assicurazioni, operatori tecnologici, telco, utility - interessati a capire lo spazio che possono avere nell'ambito del settore assicurativo, attraverso una comprensione delle opportunità che offre la digitalizzazione dei processi", ha aggiunto il manager dell'operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan."Yolo, posizionandosi come un enabler tecnologico oltre che come un broker totalmente digitale, evidentemente", ha sottolineato l'AD.Riguardo alla partecipazione a NextGems, De Cobelli ha affermato: "perché alcuni sono investitori che hanno già investito in Yolo recentemente, quindi durante il percorso di IPO, che ci confermano il loro interesse e ovviamente vogliono capire - se pur passati pochi mesi tra cui uno di vacanza - se le cose stanno andando come previsto. Molto interessante i nuovi, anche se non sono completamente nuovi nel senso che non hanno investito ma magari li abbiamo già incontrati, e il fatto chedi questa crescita del mercato dell'insurtech".A una domanda sul consolidamento in atto sul settore e sull'interesse di grandi gruppi per soggetti piccoli e innovativi, l'AD ha replicato: "Immagino che i riferimento sia ad Allianz che rileva la totalità di Simplesurance, ultimo avvenuto piuttosto che altri. Secondo me è un po' la rappresentazione del fenomeno che noi abbiamo sempre rappresentato, ovvero di questa collaborazione crescente tra incumbent e startup.. Quindi secondo me non è non è l'ultimo di sicuro, ce ne sono stati anche qui che hanno coinvolto la Borsa con un grande gruppo che ha lanciato un'OPA, io credo che questo rapporto di collaborazione crescente tra incumbent e startup".