Yara riduce produzione ammoniaca a causa dei prezzi record del gas

Giovedì 25 Agosto 2022, 11:00







(Teleborsa) - Yara International, colosso norvegese attivo nella produttrice di fertilizzanti derivati da processi chimici su base azotata, ha affermato di stare attuando ulteriori riduzioni che porteranno l'utilizzo totale della capacità di ammoniaca europea a circa il 35%, a seguito dei prezzi record del gas in Europa.



Con ciò, Yara avrà ridotto una capacità equivalente annua di 3,1 milioni di tonnellate di ammoniaca e 4,0 milioni di tonnellate di prodotti finiti (1,8 milioni di tonnellate di urea, 1,9 milioni di tonnellate di nitrati e 0,3 milioni di tonnellate di NPK) nel suo sistema di produzione in Europa.



Laddove possibile, Yara "utilizzerà il suo sistema di approvvigionamento e produzione globale per ottimizzare le operazioni e soddisfare la domanda dei clienti, inclusa la produzione continua di nitrati utilizzando ammoniaca importata quando possibile", viene sottolineato.