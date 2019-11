Yahoo Japan acquista App Line

(Teleborsa) - Nozze in vista per Yahoo Japan.



La Compagnia, tra le società Internet più importanti del Giappone, ha confermato l'avvio delle trattative per una fusione con AppLine, applicazione per la messaggistica di stampo nipponico che fa da contraltare a Whatsapp e Telegram. Il valore dell'operazione è di 27 miliardi di dollari.



A ufficializzare la notizia anche Softbank, controllante di Z Holdings che, a sua volta, controlla il 100% di Yahoo Japan.



Line Corporation è invece di proprietà di Naver Corporation, gigante Internet sudcoreano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA