© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È il dato che emerge dall'analisi delladivulgata in occasione del sopralluogo aereo effettuato dal presidente Nazionale Ettore Prandini e dal ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio nell'area infetta daLa malattia ha causato unae ha soprattutto avuto un impatto enorme sulla, si avvicina a quella della Turchia mentre la Spagna allunga la distanza con ben 1,6 miliardi di chili e raggiunge un quantitativo quasi 9 volte superiore.È proprio dalla Penisola iberica che arriva quasi tutto l'olio esportato in Italia, con unaSenza interventi strutturali l'Italia – precisa la Coldiretti – rischia di perdere per sempre la possibilità di consumare extravergine nazionale con effetti disastrosi sull'economia, il lavoro, la salute e sul paesaggio."In questo scenario per rimanere competitivi e non essere condannati all'irrilevanza in un settore fondamentale per il Made in Italy deveper rilanciare il settore con una strategia nazionale e investimenti adeguati, anche per realizzare nuovi impianti, così come è stato fatto da altri Paesi nostri concorrenti", ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.Si tratta, specifica l'associazione, di "specializzate in Italia e che può contare sul maggior numero di olio extravergine a denominazione in Europa (43 DOP e 4 IGP) con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di biodiversità del mondo".Per non cadere in frodi e trappole, il consiglio della Coldiretti è ", guardare con più attenzione le etichette e acquistare extravergini a, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per 100 da olive italiane o di acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica".