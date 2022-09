Xavier Niel tramite veicolo Atlas Investissement acquista 2,5% di Vodafone

(Teleborsa) -, braccio finanziario dell'imprenditore francese, proprietario di, ha acquistato una, giudicandola una ", grazie alla qualità del suo portafoglio ed alle solide tendenze di fondo del settore globale delle tlc". Il veicolo - precisa una nota - è indipendente dal Gruppo Iliad e da Iliad Holding.Atlas dichiara didi perseguire opportunità diselezionate ed i suoi sforzi nella" e ritiene inoltre che Vodafone sia in grado died accelerare lo sviluppo della banda larga in Germania e in altre aree geografiche.nel settore delle telecomunicazionie vanta quasi 50 milioni di abbonati complessivi ed oltre 10 miliardi di euro di fatturato aggregato. L'imprenditorie è, presente in Francia, Italia e Polonia,, presente in Svizzera e Irlanda., che nel mese di febbraio aveva rifiutato un'offerta da 11 miliardi di euro per le sue attività italiane da parte di Iliad e del fondo di private equity Apax Partners.