WWF Italia indica 4 punti per l'impegno sull'Amazzonia al G7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un appello sentito da parte diper la questione, ed un appello al Premier dimissionarioin occasione della sua partecipazione al. La richiesta riguarda unache l'Italia dovrebbe proporre alnei confronti dellache vive il polmone del Pianeta.Si chiedeper intervenire subito: la creazione di unada subito operativa per aiutare il governo brasiliano a; l'uso delledell'area; norme per introdurre ille aree devastate dagli incendi; unacon misure concrete di protezione.La comunità scientifica internazionale - ricorda il WWF - ritiene che la situazione relativa aie necessita di. Le attività umane hanno infatti lache potrebbero produrre effetti negativi per le società umane stesse. Lo studio indicasui quali le ricerche sin qui svolte indicano lanell'arco di periodi che vanno da uno a 10, 50, 300 o molti più anni.