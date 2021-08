WW International perde il 26% in Borsa dopo la trimestrale deludente

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 11 Agosto 2021, 18:00







(Teleborsa) - Seduta drammatica per Ww International, che si posiziona a 23,71 con una discesa del 26,57%. Il titolo della società - che offre servizi di perdita e mantenimento del peso, e di fitness - è crollato dopo che l'utile trimestrale e le entrate sono state inferiori alle previsioni degli analisti.



La società, precedentemente nota come Weight Watchers, ha guadagnato 48 centesimi per azione rettificati nel secondo trimestre, 17 centesimi in meno rispetto alle stime, con un numero di abbonati inferiori alle stesse previsioni di WW. "Guardando al futuro, abbiamo un piano completo per ottimizzare le prestazioni finanziarie nella seconda metà dell'anno e fornire crescita e creazione di valore a lungo termine", ha detto il CFO.



Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 22,74 e successiva a 21,76. Resistenza a 26,9.







(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)