Wto, stime scambi globali più che dimezzate

(Teleborsa) -l'Organizzazione mondiale del commercioappenaAnche la stima sul 2020, seppur mi maniera molto meno evidente, è stata ridotta al più 2,7 per cento dal più 3 per cento precedentemente atteso.. Al di là dei loro effetti diretti, i conflitti sul commercio stanno spingendo alcune imprese a rinviare gli investimenti sulla produttività, essenziali per alzare gli standard di vita", ha reso noto il direttore generale del Wto, Roberto Azevedo. ", con le aziende che assumono meno lavoratori per produrre beni e servizi destinati all'export. Risolvere le dispute commerciali consentirebbe ai paesi di evitare questi problemi", ha concluso Azevedo.