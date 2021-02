© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La ex ministra dell'Economia nigerianaè stata nominata Direttrice generale dell'(WTO) dal Consiglio generale. Si tratta della prima donna a ricoprire il più alto incarico all'interno dell'Organizzazione e anche la prima africana."Sono onorata di essere stato selezionata dai membri delcome direttrice generale – ha dichiarato il Okonjo-Iweala subito dopo la nomina – Un forte WTO è vitale se vogliamo riprenderci completamente e rapidamente dalla devastazione causata dallada Covid-19. Non vedo l'ora di lavorare con i membri per modellare e attuare le risposte politiche di cui abbiamo bisogno per far ripartire l'economia globale. La nostra organizzazione deve affrontare molte, ma lavorando insieme possiamo rendere collettivamente il WTO più forte, più agile e meglio adattato alle realtà odierne"."Congratulazioni alla mia amica Ngozi Okonjo-Iweala per essere la prima donna a diventare direttore generale del WTO – ha scritto su Twitter la presidente BCE– La sua forte volontà e determinazione la spingeranno a promuovere instancabilmente il libero commercio a beneficio di tutti nel mondo".