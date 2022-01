Wto, ok alla Cina per l'adozione di contromisure su importazioni prodotti Usa

(Teleborsa) - Via libera dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) alla Cina per l'adozione di contromisure sulle merci importate dagli Stati Uniti fino a un valore massimo di 645,121 milioni di dollari all'anno. La decisione degli arbitri del Wto pubblicata oggi fa seguito al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti di una sentenza dell'Organizzazione in merito all'imposizione statunitense di dazi compensativi e altre misure su determinati prodotti provenienti dalla Cina.

"Determiniamo che il livello di cancellazione o riduzione dei vantaggi spettanti alla Cina risultanti da metodi incompatibili con le regole del Wto utilizzati dagli Stati Uniti nei procedimenti relativi ai dazi compensativi per i prodotti importati dalla Cina è di 645,121 milioni di dollari all'anno", si legge nella decisione. La Cina può quindi ora chiedere al Dispute Settlement Body (Dsb) – il meccanismo di arbitraggio delle dispute commerciali del Wto – l'autorizzazione a imporre tariffe di ritorsione sulle merci statunitensi importate fino all'importo annuale fissato dal Wto.

(Foto: © Jay Louvion / WTO)