WTO, il rimbalzo del commercio globale potrebbe essere vicino al suo picco

Mercoledì 18 Agosto 2021, 15:30

(Teleborsa) - Il rimbalzo del commercio globale potrebbe essere vicino al suo picco, pur restando a livelli molto alti, secondo quanto dichiarato dal WTO, l'Organizzazione mondiale del commercio. Il Goods Trade Barometer - un indicatore composito che fornisce indicazioni sulla traiettoria del commercio rispetto alle tendenze recenti - è salito a 110,4 a marzo, secondo un report diffuso oggi, registrando il livello record da quando l'indicatore è stato rilasciato per la prima volta a luglio 2016 e un aumento di oltre 20 punti anno su anno.

"L'aumento del barometro riflette sia la forza dell'attuale espansione commerciale sia la profondità dello shock indotto dalla pandemia nel 2020 - evidenzia il WTO - È da notare che, sebbene ancora ben al di sopra della tendenza, l'indice abbia iniziato a salire a un ritmo decrescente, che potrebbe segnalare un picco al rialzo negli scambi".

Tutti gli indici che compongono il barometro sono stati sopra la tendenza nell'ultimo mese, a dimostrazione della natura ampia della ripresa. Gli indici per il trasporto aereo (114), il trasporto di container (110,8) e le materie prime (104,7), in particolare, hanno continuato a salire, segnalando una crescita degli scambi più elevata della media.

Anche l'indice dei prodotti automobilistici (106,6) è cresciuto nonostante la produzione e le vendite di auto siano diminuite a luglio in alcuni Paesi a causa della carenza di semiconduttori. L'aumento, spiega il WTO, può essere spiegato con i livelli depressi dei mesi della pandemia. La carenza di chip si riflette anche in un lieve calo dell'indice dei componenti elettronici (112,4).

"Le prospettive per il commercio mondiale continuano a essere oscurate da rischi al ribasso, comprese le disparità regionali, la continua debolezza nel commercio dei servizi e il ritardo nei tempi di vaccinazione, in particolare nei paesi poveri - conclude il WTO - La Covid-19 continua a rappresentare la più grande minaccia per le prospettive del commercio, poiché nuove ondate di infezione potrebbero facilmente minare la ripresa".