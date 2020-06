WTO, commercio globale 2020 migliore delle attese ma dubbi su trend 2021

(Teleborsa) - La contrazione del commercio globale causa Coronavirus nel 2020 sarà minore rispetto a quanto preventivato in precedenza.



È quanto riferito dall'Organizzazione mondiale del commercio che però ha lanciato un campanello d'allarme per quanto riguarda la ripresa del 2021 che invece potrebbe deludere le aspettative.



Il WTO ha infatti previsto che in aprile il commercio globale si ridurrà tra il 13% e il 32% nel 2020 prima di recuperare tra il 21% e il 24% nel 2021.



