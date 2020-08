WPP torna al dividendo, titolo in denaro a Londra

(Teleborsa) - In forte rialzo sulla piazza di Londra il titolo WPP che sta guadagnando oltre 4 punti percentuali. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia del ritorno a distribuire dividendi.



"Il secondo trimestre ha visto un'inevitabile flessione, con ricavi omogenei in calo del 15%, anche se migliore delle nostre aspettative. Supponendo che non ci sia una seconda ondata né ulteriori lockdown, il secondo trimestre dovrebbe essere il periodo più forte dell'anno, sebbene restiamo cauti sulla velocità della ripresa", ha commentato Mark Read, Chief Executive Officer di WPP.



