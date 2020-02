WPP cola a picco a Londra in scia bilancio e previsioni

(Teleborsa) - Crollano le azioni della media company WPP a Londra, evidenziando la peggiore performance del Footsie e la più accentuata caduta giornaliera del titolo da decenni.



A pesare sulle big britannica concorrono risultati di bilancio peggiori delle aspettative e previsioni modeste sul fatturato 2020. La società ha infatti annunciato la previsione di vendite sostanzialmente piatte per quest'anno. Nonostante ciò, il CEO Mark Read si è detto "ottimista" riguardo al futuro anche se ha ammesso che "c'è ancora molto lavoro da fare".



WPP ha chiuso il 2019 con un fatturato in aumento di solo l'1,4% a 13,2 miliardi di sterline. Questi risultati e previsioni, poi, non incorporano neanche l'impatto del Coronavirus. L'utile è sceso del 29% a 707 milioni di sterline.



