Worldline e Ingenico insieme. Nasce leader europeo pagamenti

(Teleborsa) - Nozze nel settore dei pagamenti. La francese Worldline rileverà la concorrente Ingenico, dando vita alla quarto player mondiale del settore e al nuovo campione europeo. Prosegue così la fase di consolidamento del settore.



L'operazione assegna a Igenico un equity value di 7,8 miliardi di euro, prevedendo lo scambio di 11 azioni Worldwide e 160,5 euro per ogni 7 azioni Ingenico.



Intanto, a Parigi Ingenico vola del 12,54% a 118,6 euro, mentre Worldline segna un calo del 2,59% a 61,1 euro. IN fermento anche Nexi a Milano, dove segna un progresso del 4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA