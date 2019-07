World Road Association: Massimo Simonini (AD Anas) nuovo Presidente per Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, Amministratore Delegato e Direttore Generale di), è il nuovo presidente della. La nomina è avvenuta all'unanimità dal Comitato Nazionale.Simonini guiderà il comitato italiano dell'Associazione Mondiale della Strada, la più antica e autorevole associazione internazionale di settore, che i Governi di tutto il mondo fondarono a Parigi oltre un secolo fa e che comprende 140 Paesi e che ha come obiettivo la condivisione delle best practices internazionali su tutti i settori delle strade.Il neo Presidente ha sottolineato la necessità di approfondire le metodologie più innovative per il monitoraggio della sicurezza dei ponti, considerando anche attentamente i vantaggi della sensoristica applicata, con l'obiettivo di porre sempre, al primo posto, la sicurezza delle infrastrutture e del trasporto.