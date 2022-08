Workday schiva le vendite grazie ai ricavi trimestrali

(Teleborsa) - Grande giornata per Workday che sta mettendo a segno un rialzo del 4,20% in scia ai solidi conti trimestrali della società di software cloud.Nel dettaglio, l'azienda leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha riportato nel secondo trimestre ricavi totali che ammontano a 1,54 miliardi di dollari, in crescita del 21,9% rispetto all'anno precedente. I ricavi da sottoscrizioni invece si attestano a 1,37 miliardi di dollari superiori del 22,8% rispetto all'anno prima. Per l'anno fiscale 2023 sono attesi nel range 5,537 e 5,557 miliardi di dollariComparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,28%, rispetto a -4,62% dell'indice dei titoli tecnologici USA).Nel breve periodo, Workday presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 175,5 USD e supporto a 165,9. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 185,1.