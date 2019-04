WM Capital, nominato nuovo CdA e Collegio sindacale

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di WM Capital ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 i cui principali risultati sono: Valore della Produzione pari a Euro 1,27 milioni, Margine Operativo Lordo (Ebitda) a Euro 0,09 milioni e Risultato Netto di Euro 0,002 milioni (0,043 milioni nel 2017).



La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,121 milioni, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2018 (passiva per Euro 0,188 milioni).



I soci convocati per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, ha stabilito in 5 il numero dei relativi componenti. L'assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per lo stesso triennio.





