Ancora polemiche sul bagaglio a mano: la Wizz Air presenta ricorso contro l'Antitrust

La compagnia aerea Wizz Air presenta un ricorso contro l'Antitrust italiana che ha sospeso la nuova politica sui bagagli a mano, che sarebbe dovuta partire il primo novembre scorso. La recente normatica adottata dalla compagnia low cost ungherese è simile a quella adottata dalla Ryanair che prevede un supplemento da pagare per il bagaglio a mano, non più incluso nel costo del biglietto.



«Wizz Air, la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e il più grande vettore low cost dell'Europa

Centrale e Orientale, ha annunciato oggi farà ricorso contro la decisione dell'Antitrust italiana sulla nuova e trasparente policy bagagli della Compagnia, che punta a facilitare l'imbarco dei passeggeri e che garantisce a tutti di portare gratuitamente una borsa a mano a bordo di tutti i voli Wizz Air», si legge in una nota della compagnia aerea. © RIPRODUZIONE RISERVATA