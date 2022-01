Wizz Air vuole rispetto regola degli slot

(Teleborsa) - Tutti contro tutti in materia di osservanza delle norme europee sull'utilizzo degli slot negli aeroporti. L'appello delle compagnie aeree tradizionali a rivedere le regole, ribassando la percentuale obbligatoria, viene mal digerito dalle low cost. Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, ha espresso la sua contrarierà alla richiesta, sostenendo che chi non è in grado di utilizzare gli slot debba cederli.

Una candidatura sottintesa a subentrare laddove i vettori cosiddetti legacy non siano in grado di operare gli slot a disposizione a fronte di un load factor insufficiente a coprire i costi di esercizio.

Le regole dettate dall'Unione Europea prevedono che le compagnie aeree debbano utilizzare almeno l'80% dei loro slot per poterli conservare nell'anno successivo. Alla sospensione della normativa nel periodo di massima crisi per la pandemia, ha fatto seguito la reintroduzione con un margine percentuale inferiore, destinato a salire dal 50 al 65%.