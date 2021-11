Wizz Air vettore leader a Fiumicino nell'estate 2022

(Teleborsa) - Wizz Air ha annunciato 13 nuove rotte da Roma Fiumicino, dove ha previsto di basare un altro Airbus A321neo che porterà a cinque gli aeromobili presenti sullo scalo. Nella prossima stagione estiva, quando opererà su 57 rotte verso 28 Paesi, sono stati programmati collegamenti con Madrid, Minorca, Ibiza, Palma di Maiorca, Lione, Cefalonia, Rodi, Preveza, Basilea, Turku, Podgorica, Belgrado e Yerevan.

Wizz Air, nata nel 2004 e quotata alla Borsa di Londra nel 2015, ha chiuso l'anno finanziario a marzo 2021 con 10,2 milioni di passeggeri trasportati. Nel periodo pre-Covid i passeggeri movimentati erano stati 42 milioni. La compagnia opera più di 1000 rotte in 50 Paesi con una flotta di 145 aerei che hanno un'età media di cinque anni e che saliranno a 500 entro il 2030, con l'obiettivo di generare un 25% in meno di emissioni di Co2 entro la fine di questo decennio, raggiungendo le zero emissioni nel 2050.