Wizz Air festeggia 15 anni di attività

(Teleborsa) - La compagnia aerea Wizz Air festeggia il 15° anniversario del primo volo e il traguardo dei 200 milioni di passeggeri trasportati.



Il primo volo Wizz Air è decollato il 19 maggio 2004 da Katowice per Londra Luton. Da allora la flotta della compagnia aerea è cresciuta fino a 112 aeromobili Airbus, incluso l'A321neo dotato di due motori Pratt & Whitney turbofan, il più efficiente aeromobile a corridoio unico al mondo, in configurazione da 239 posti.



Nell'ultimo anno è stata fondata Wizz Air UK, linea aerea con base nel Regno Unito che conta 11 Airbus A320 e A321 in flotta. Inoltre è stato aperto il Training Centre di Budapest, con un investimento di oltre €300 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA