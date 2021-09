Wizz Air: dal primo dicembre vaccino obbligatorio per gli equipaggi

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Wizz Air ha reso noto che i propri equipaggi avranno obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 dal prossimo 1° dicembre. Faranno eccezione i casi speciali, per i quali sono previsti test antigenici.



József Váradi, ceo di Wizz Air Group, ha dichiarato che la compagnia aerea sta implementando questa politica di prevenzione come parte del suo impegno per proteggere la salute e la sicurezza dei suoi passeggeri ed equipaggi dai rischi del Covid-19, nella convinzione che i vaccini svolgono un ruolo fondamentale.