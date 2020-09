Wizz Air Abu Dhabi al via a metà ottobre

(Teleborsa) - Slitta al 16 ottobre il lancio di Wizz Air Abu Dhabi, la nuova divisione mediorientale della compagnia ungherese che avrà sede e base negli Emirati Arabi Uniti.



Un rinvio di due settimane rispetto a quanto annunciato in forza delle restrizioni di viaggio relative al Covid-19. Chi aveva già prenotato i voli per il periodo precedente sarà opportunamente informato via email.



La creazione della nuova divisione con base ad Abu Dhabi va ad aggiungersi al piano di espansione in Europa continentale e in Italia, dove la compagnia ha tra l'altro annunciato l'apertura di nuove basi a Milano e Catania.



