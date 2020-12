(Teleborsa) - Le azioni di ContextLogic Inc, che opera sul mercato come Wish, perdono oltre il 10% al Nasdaq nel giorno del ??loro debutto sul listino, dopo che la società di e-commerce ha raccolto 1,1 miliardi di dollari.



Le azioni sono scambiate poco sopra i 21 dollari, rispetto all'offerta iniziale di 24. Il debutto conferisce comunque a Wish un valore di mercato di oltre 13 miliardi di dollari, avendo piazzato 46 milioni di azioni nella fascia più alta del suo target, tra 22 e 24 dollari per azione.



Fondata nel 2010 da Peter Szulczewski e Danny Zhang, con esperienze rispettivamente a Google e Yahoo, Wish è oggi una delle maggiori aziende di e-commerce al mondo con 100 milioni di utenti attivi mensilmente e 2 milioni di prodotti venduti al giorno sulla sua piattaforma, secondo quanto reso noto dalla stessa azienda.



