Wirecard, Bundestag avvia inchiesta su scandalo finanziario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Avviata dalun', la fintech che lo scorso maggio ha ammesso di aver falsificato i conti coprendo undelle sue controllate in Asia avviando, nelle scorse settimane, le procedure di insolvenza.Una decisione, quella del, che arriva in seguito alleche chiedeva a gran voce una commissione parlamentare sul caso Wirecard. I numeri necessari per la sua istituzione sono stati raggiunti grazie all'all'iniziativa lanciata dai partiti avversari della Grosse Koalition,e laIl dito continua a essere puntato contro il governo, accusato di non essere stato in grado di prevenire il più grande scandalo finanziario della storia tedesca dal dopoguerra, mirando a proteggere l'immagine di una delle compagnie più in vista della borsa tedesca e chiudendo un occhio sulle irregolarità contabili.Una questione che, in vista delle elezioni parlamentari del prossimo anno, rischia di minare il ruolo diIn occasione della sua visita ufficiale in Cina, lo scorso anno, la cancelliera ha infatti fatto opera di lobby a favore di Wirecard.