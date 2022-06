Winnebago, risultati ben sopra le attese nell'ultimo trimestre

Mercoledì 22 Giugno 2022, 13:45







(Teleborsa) - Winnebago Industries, produttore americano di camper, ha registrato ricavi record di 1,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale dell'anno fiscale 2022 (terminato il 28 maggio 2022), con un aumento del 51,8% rispetto ai 960,7 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2021. Il margine di profitto lordo è aumentato di 100 punti base nel trimestre al 18,7%, trainato principalmente dalla leva operativa, dall'aumento dei prezzi e dal mix di segmenti favorevole, parzialmente compensato da costi di materiali e componenti più elevati.



L'utile netto è stato di 117,2 milioni di dollari, in aumento del 64,4%. L'utile rettificato per azione diluita è stato di 4,13 dollari, con un aumento dell'84,4% rispetto ai 2,24 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 2,96 dollari su ricavi per 1,21 miliardi di dollari.