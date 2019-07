Wine Monitor: crolla l'export francese verso la Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -l'Osservatorio di Nomisma, che si occupa di monitorare e supportare le imprese e le istituzioni della filiera vitivinicola italianaNei primi cinque mesi di quest'anno, iMa la diminuzione non riguarda tutti i vini. Se risulta pesante per i francesi (-31,5% a valori), gli spagnoli (-16,9%) e gli italiani (-12,5%), lo stesso non può dirsi per australiani e cileni che all'opposto crescono rispettivamente del 4,8% e 8,4%."Il prezzo gioca un ruolo fondamentale negli acquisti dei vini da parte dei cinesi e gli accordi di libero scambio di cui godono australiani e cileni li favoriscono rispetto ai competitor, anche nei confronti dei più blasonati francesi che fino a qualche anno fa sembravano immuni da queste logiche concorrenziali",Per quanto riguarda i vini statunitensi,. Oggi infatti, il 40% dei ricavi derivanti dalle vendite oltre frontiera deriva proprio dal mercato cinese che ha registrato percentuali dieci volte più alte rispetto a dieci anni fa.La riduzione che ha interessato l'import dei vini italiani sul mercato cinese non ha fortunatamente trovato analogie sugli altri principali mercati mondiali.Percentuali significative di incremento in Corea del Sud (+18%) e Brasile (+4%), anche se il "peso" di questi mercati e' ancora marginale sulle nostre esportazioni complessive (meno dell'1%).