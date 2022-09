WINDTRE, Sedita: "Nuove soluzioni per una human experience evoluta"

(Teleborsa) - "La sinergia tra spazi fisici e digitali e l'utilizzo di soluzioni evolute rappresentano elementi chiave per realizzare il nostro purpose di vicinanza alle persone e per un'interazione più fluida tra clienti e azienda, in particolare nel contesto post-lockdown". È quanto ha affermatoall'eventoorganizzato da"Durante la pandemia, WINDTRE ha introdotto nuovi strumenti per evolvere la customer experience in human experience, mantenuti anche dopo l'emergenza. Ad esempio – ha aggiunto– abbiamo strutturato un'interazione da remoto tra i clienti e i consulenti degli store e abbiamo esteso ai negozi le attività del programma di fidelizzazione WinDay. Soprattutto, WINDTRE ha avviato un processo di formazione degli addetti alle vendite perché diventino Personal Advisory dei diversi servizi offerti nei punti vendita. WINDTRE si avvale inoltre di strumenti evoluti come i Big Data Analytics e l'Intelligenza Artificiale: i primi sono fondamentali per la gestione dell'enorme mole di informazioni che, nel rispetto della privacy, raccogliamo e utilizziamo per la realizzazione di soluzioni B2B, di campagne mirate e di servizi come 'Please don't call', per bloccare le chiamate indesiderate. L'AI, invece, consente di supportare il customer care tramite il bot WILL. Un modello efficace nell'85% delle interazioni che verrà presto esteso al mondo retail con una nuova soluzione, sviluppata interamente da WINDTRE. L'obiettivo – conclude il manager – è rendere disponibili ai nostri addetti le informazioni a supporto dei processi di vendita e dell'assistenza nei negozi, in modo sempre rapido e affidabile, per una human experience sempre migliore".