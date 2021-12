Windtre, estende la connettività ultraveloce a Roma

Windtre amplia ulteriormente a Roma i servizi in fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit di Open Fiber, disponibile direttamente nelle abitazioni dei cittadini, nei negozi e nelle aziende attraverso la tecnologia Fiber To-The-Home (Ftth). In particolare, la connettività in fibra ottica è da oggi disponibile nei quartieri Cassia, Magliana e Lido di Ostia.

L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, si legge in una nota, conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica Ftth, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.

Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Windtre, “l’estensione della super fibra Ftth nella Capitale garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio”.