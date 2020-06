WINDTRE prima per velocità download e upload dati mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si è aggiudicata ildati sia in download sia in upload in mobile in pienaA dirlo è la società indipendente di analisiche ha confermato i dati relativi alla Mobile Network Experience in Italia per il trimestre febbraio-aprile 2020, periodo in cui le reti di telecomunicazioni hanno registrato un traffico molto intenso per l'emergenza coronavirus.L'azienda guidata da, ha ottenuto, in particolare, un risultato medio rispettivamente di 25.4 mbps e di 9.1 mbps, oltre a ottime performance anche nella copertura 4G e nella fruizione di contenuti video.Si tratta, sottolinea il Gruppo, del risultato della nuova rete WINDTRE 5G Ready, realizzata cone definita "Top Quality" da importanti istituti specializzati indipendenti.Opensignal ha commentato i risultati sottolineando il cambiamento radicale rispetto alle misurazioni degli anni scorsi. "L'unione fa la forza e la nuova WINDTRE - si legge nel report - ha vinto due premi nelle categorie Download Speed ??Experience e Upload Speed??Experience, oltre a pareggiare in Video Experience e 4G Coverage Experience. L'operatore punta in alto mettendo in ombra i precedenti leader".