© RIPRODUZIONE RISERVATA

Windtre presenta il bilancio di sostenibilità 2019, all'insegna di un futuro sempre più responsabile, inclusivo e sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Globale 2030.Al centro, si legge in una nota dell'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, l'idea della tecnologia come strumento di coesione ed educazione sociale, in grado di eliminare le distanze tra le persone. «In un periodo di emergenza che ha radicalmente cambiato la nostra quotidianità e in un mondo sempre più connesso dove viene meno il confine tra la dimensione fisica e quella digitale - sottolinea Roberto Basso, direttore External Affairs & Sustainability - è necessario sfruttare il potenziale educativo delle nuove tecnologie e diffondere le competenze di cui tutti hanno bisogno, sostenendo le persone nell'affrontare un mondo in rapida trasformazione. Un impegno che Windtre persegue quotidianamente con numerose iniziative».I risultati raccolti nel Bilancio di Sostenibilità raccontano il percorso compiuto da Windtre per modernizzare la propria rete 'Top Quality', fornire soluzioni sempre all'avanguardia ai propri clienti, attuare programmi dedicati ai dipendenti e alle loro famiglie. All'interno del report, Windtre ha inoltre delineato, insieme ai propri stakeholder, quattro aree di lavoro fondamentali per il raggiungimento degli SDGs (Sustainable Development Goals): Education, Life, Responsibility e Inclusion. Ognuna di queste tematiche costituisce un punto di partenza per descrivere le iniziative intraprese da Windtre, che vanno dal progetto 'NeoConnessi' per un uso consapevole della tecnologia, al 'Disability Hub', spazio dedicato a progetti per le persone con "necessita' speciali", passando per programmi e campagne a tutela dell'ambiente e della salute o il Sistema di Gestione Integrato 'Total Quality Management' a garanzia di una costante attenzione all'integrità verso clienti e istituzioni.