WINDTRE, Premio CEOforLIFE all'Ad Corti per promozione parità di genere

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di WINDTRE Gianluca Corti ha ottenuto il premio CEOforLIFE, che viene annualmente assegnato ai CEO che hanno raggiunto nuovi standard di eccellenza con iniziative finalizzate ad un futuro migliore e più sostenibile. A Corti è stato riconosciuto, in particolare, il significativo impegno per la promozione della parità di genere.

L'eguaglianza di genere è un tema prioritario di WINDTRE. L'Ad Corti ha infatti sottolineato che l'azienda "sostiene da sempre una cultura inclusiva e ha posto proprio la gender equality tra i dieci obiettivi del piano di sostenibilità".

"Lavoriamo con determinazione e in maniera articolata - ha aggiunto l'Ad - per raggiungere la parità effettiva di promozione e sviluppo, anche attraverso percorsi di empowerment come la 'Women Academy'. WINDTRE è stata la prima Telco al mondo ad ottenere la certificazione EQUAL-SALARY, che rileva l'assenza di gap retributivo tra donne e uomini. Abbiamo anche implementato un modello di lavoro smart molto innovativo, che chiamiamo 'Human Working', basato su flessibilità, relazioni e attenzione al benessere delle persone".

I CEOforLIFE Awards, giunti alla seconda edizione, rappresentano l'occasione per condividere e amplificare le attività dei CEO e delle aziende in prima linea sul tema dell'economia circolare e dello sviluppo sociale. Oggi, 20 maggio, è in programma la cerimonia di premiazione relativa alle iniziative in ambito 'Inclusione e Coesione', in linea con gli obiettivi 5 e 10 dell'Agenda ONU 2030.