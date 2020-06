WINDTRE, premiata agli Nc Awards per comunicazione durante lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovo, importante riconoscimento per. L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg si èper la, il concorso ideato da ADC Group per la migliore creatività integrata e per le campagne di comunicazione più innovative, giunto quest'anno alla quattordicesima edizione.Il nuovo brand unico WINDTRE, anche in questo, ha declinato la strategia di comunicazione all'insegna della propria mission e dei propri valori:nelle sfide di ogni giorno, attraverso una tecnologia inclusiva e accogliente.E' nata l'idea di raccontare in TV una scena della quotidianità che si stava vivendo, con uno spot interamente girato da remoto dal regista Marco Bellone, per l'occasione anche direttore della fotografia e attore, insieme alla sua famiglia. Al centro, la storia del compleanno del piccolo Nicolò, che si è trovato a dover festeggiare a casa, ma, con nonni, zii, amici e un ospite a sorpresa: il brand ambassador Rosario Fiorello. Tutti i protagonisti del cast hanno partecipato alla registrazione senza mai lasciare l'abitazione, utilizzando i propri device e la rete WINDTRE.Lotra canali tradizionali e digital. Tra le iniziative 'online', il lancio di 'WinBirthday', un contest digitale per ricevere gli auguri di compleanno direttamente da Fiorello e da Fabio Rovazzi, e una campagna social per mettere in contatto i clienti con i punti vendita, senza uscire di casa.Agliper la campagna di lancio del brand unico. A decretare i risultati, un'autorevole giuria composta da oltre 40 manager provenienti da importanti aziende di tutti i settori merceologici.