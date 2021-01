Windtre sigla accordo con Phyd per la formazione dei dipendenti

Windtre e Phyd siglano una partnership che permetterà a collaboratori e dipendenti dell’azienda di tlc, guidata da Jeffrey Hedberg, di rafforzare lo sviluppo delle nuove competenze, con l’obiettivo di affrontare al meglio l’evoluzione del mondo del lavoro.

Phyd, società ideata e finanziata da The Adecco Group, metterà infatti a disposizione, spiega una nota, il proprio know-how per co-creare, insieme a Windtre, eventi, contenuti, attività formative e opportunità di networking rivolti a dipendenti e collaboratori: importanti occasioni di confronto per interpretare le grandi trasformazioni del mercato. Nell’ambito dell’accordo, inoltre, Windtre fornirà i propri servizi di telefonia mobile ai professionisti di The Adecco Group e delle sue società specializzate in Italia.

“In questo momento di profondo cambiamento, la partnership con Phyd conferma l’impegno di Windtre per le sue persone - ha dichiarato Gianluca Corti, chief commercial officer di Windtre -. Crediamo, infatti, che la formazione e lo sviluppo della forza vendita rappresentino fattori fondamentali per cogliere le opportunità di crescita offerte dalla trasformazione digitale”.

Manlio Ciralli, chief executive officer e founder di Phyd, ha commentato: “La collaborazione con Windtre aderisce perfettamente al purpose di Phyd, che vuole far toccare con mano a persone, aziende e organizzazioni il futuro che ci attende, combinando tra loro, in una prospettiva di co-creazione, contenuti, esperienze formative e attività di sviluppo personale”.

