WINDTRE lancia l'iniziativa "Coding4Kids" per i figli dei dipendenti

(Teleborsa) - WINDTRE lancia il progetto "Coding4Kids" rivolto alle figlie e ai figli dei dipendenti con l'obiettivo di stimolare l'interesse per le discipline STEM ed i linguaggi di programmazione. Ad accompagnarli in questo percorso saranno le persone di WINDTRE, WebApp developers e giovani professioniste laureate in materie scientifiche, che metteranno a disposizione le proprie conoscenze e l'esperienza maturata sul campo.

"La rivoluzione digitale ha fatto emergere chiaramente la necessità di sviluppare, fin da dall'età scolastica, nuove abilità e competenze.", afferma Elisa Fumagalli, Head of Learning & Development di WINDTRE, spiegando che questa iniziativa "nasce per contribuire a preparare le nuove generazioni alle professioni del futuro. Fondamentale il contributo delle persone di WINDTRE che, guidate dal valore di responsabilità, si sono messe in gioco e hanno condiviso il proprio know-how per accendere nei più giovani la curiosità verso le tecnologie".

Questo progetto nasce grazie alla collaborazione fra IT– Development e la direzione HR guidata da Rossella Gangi, che coinvolgeranno oltre 500 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni.

I corsi si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e settembre, con la possibilità di seguire in presenza o da remoto. Verranno approfonditi i principi di HTML e CSS per la creazione di un sito web, i linguaggi Swift e Scratch, che consentono di implementare personaggi in ambienti 3D, oltre alla piattaforma Arduino, per imparare a costruire piccoli robot e automatismi.