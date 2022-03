WINDTRE, la compagnia offre chiamate illimitate gratuite verso l'Ucraina

Lunedì 7 Marzo 2022, 17:15







(Teleborsa) - WINDTRE continua a sostenere i propri clienti di nazionalità ucraina in questa situazione di emergenza, per consentire loro di comunicare con familiari e amici.



L'azienda ha annunciato l'estensione fino al 31 marzo della possibilità, per i clienti consumer, di utilizzare minuti

illimitati gratuiti verso l'operatore Ukraine Kyivstar. Le chiamate gratuite sono attive in automatico.