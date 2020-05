© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per, intervenuto al, ha affermato come "l'. Servono infrastrutture solide e performanti, precisa, a partire dal, vero volano per lo sviluppo dell'Italia, per consentire a famiglie e imprese di continuare nelle loro attività anche in condizioni speciali. Basti pensare all'e-learning e allo smart working ormai parte del nostro quotidiano. In questo scenario, assicura Hedberg, le telco hanno un ruolo di primo piano"."Il- ha sottolineato Hedberg - a fronte di un'impennata senza precedenti nel consumo di dati e voce. Dal canto nostro, continua, abbiamo investito molto nella modernizzazione della nostra rete e, proprio ieri, il nuovo report di Opensignal ha riconosciuto a WINDTRE il primato per la velocità di download e upload nel mobile".Digitale non solo in ambito infrastrutturale, ma anche per quanto riguarda il capitale umano. Per il CEO è ", in grado di favorire la valorizzazione dei talenti. Abbiamo individuato opportunità concrete per il futuro delle nostre città e le skill necessarie al loro sviluppo"."Il mio augurio - ha concluso Jeffrey Hedberg rivolto agli studenti della Luiss Business School - è che".