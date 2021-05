10 Maggio 2021

(Teleborsa) - "WINDTRE sostiene TEDxLuiss 2021, importante occasione per condividere idee innovative che ispireranno il mondo del futuro", dichiara Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg.

"Sentiamo particolarmente vicino il tema chiave di questa edizione, intitolata 'Recharge' - continua la manager - perché, nella delicata fase che stiamo vivendo, abbiamo tutti bisogno di ritrovare energia e slancio verso il futuro. Occorre - precisa - costruire una nuova normalità, fondata sul senso profondo di responsabilità".

"Fondamentali sono anche la fiducia e l'inclusione - conclude Rossella Gangi - per le quali ciascuno, con coraggio, dovrà attivarsi per fare la differenza".

Per la cronaca, TEDxLuiss, giunto alla quarta edizione, con un nuovo appuntamento digitale ha visto protagonisti nove speakers (tra i quali uno studente Luiss) in arrivo da diverse parti del mondo per dare vita a un racconto multiplo attorno al tema della rinascita e della capacità di reinventarsi. Nell'ambito dell'iniziativa, Isabella Matera, Head of Corporate & Commercial Communication di WINDTRE, ha illustrato, durante il webinar "Alla Ricarica!", il percorso di lancio e la strategia di comunicazione relativi al brand unico.